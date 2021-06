Nowe limity dla hoteli. "Przyjęliśmy ze zdziwieniem tę informację"

"Nie jesteśmy upoważnieni, by przetwarzać dane dotyczące szczepień"

Wskazał również, że do tej pory nie zostało ustalone w jaki sposób hotelarze mają przetwarzać dane medyczne klientów, które są tzw. danymi wrażliwymi. - My, jako hotele, nie jesteśmy upoważnieni do tego, by przetwarzać dane dotyczące szczepień gości - wyjaśnił. Powiedział, że ponad tydzień temu Izba wysłała pismo z tym pytaniem zarówno do Ministerstwa Zdrowia jak i do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, ale do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.