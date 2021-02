Na rynku zaczyna brakować jaj. "Chodzi o psychologię"

Ptasia grypa oraz pandemia wywołana przez koronawirusa spowodowały, że zmniejszyła się produkcja i na rynku zaczyna brakować jaj - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. Producenci podnieśli ceny, co może przełożyć się na droższe jaja w sklepach.

Na przełomie stycznia i lutego br. doszło do gwałtownego wzrostu cen jaj w firmach pakujących, według szacunków o ok. 18-20 proc. "Obecnie mamy do czynienia z konsolidacją, po której może nastąpić kolejny ruch cen w górę" - skomentowała Izba. Wskazała na "dużą nerwowość na rynku związaną z brakiem pewności dostaw".