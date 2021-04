Mniejszy ruch na przejściach granicznych, część osób zrezygnowało z wjazdu do Polski

Według danych Komendy Głównej Straży Granicznej wzrósł ruch zagraniczny w portach lotniczych, a zmalał na przejściach granicznych. Przez nowe przepisy Straż Graniczna skierowała w ostatnim czasie na kwarantannę o 400 procent więcej osób niż tydzień wcześniej. Z wjazdu do Polski zrezygnowało kilka tysięcy osób.

- W przedświątecznym tygodniu, od niedzieli 28 marca do soboty 3 kwietnia, funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na granicy zewnętrznej prawie 107 tys. podróżnych, którzy wjeżdżali do naszego kraju. To spadek ruchu o 9 proc. Tydzień wcześniej funkcjonariusze odprawili o 11 tys. więcej osób – podała rzeczniczka SG.