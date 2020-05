Rząd chce zdjąć finansowy kaganiec. Jest projekt wyłączenia ważnej reguły

Katalog wyłączeń

"W ustawie o finansach publicznych nie określono sposobu powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej po okresie jej wyłączenia na podstawie zapisów art. 112d ust. 1. Z tego względu niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawie polegających na zdefiniowaniu i określeniu klauzuli powrotu do stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej" - dodano.

Czym jest stabilizująca reguła wydatkowa?

Co do zasady stabilizująca reguła wydatkowa ma za zadanie określenie limitu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie gwarantującym zachowanie równowagi finansów publicznych.

Jej wyłączenie oznacza zatem, że rząd może zwiększyć wydatki, a przy tym nie musi szukać wpływów do budżetu, które by to zrównoważyły. Jak zawsze ze zniesieniem limitu wydatków wiążą się pewne zagrożenia i ważne jest, by te pieniądze zostały produktywnie wykorzystane.