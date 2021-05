Premier studzi nastroje w sprawie dalszego znoszenia obostrzeń

- Wcale nie jest powiedziane, że w czerwcu będziemy jakoś gwałtownie, tak jak niektórzy nawołują nas, eliminować wszystkie obostrzenia. Nie szanowni państwo. Dopóki się nie zaszczepimy do poziomu osiągnięcia odporności zbiorowej, odporności populacyjnej - tak nam mówią lekarze, epidemiolodzy - dopóty muszą być te obostrzenia utrzymywane - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej w Józefowie.

Szef rządu odnosząc się do najnowszych przepisów znoszących pewne obostrzenia na stadionach i przywracające koncerty plenerowe zaznaczył, że nadal należy pamiętać o zachowaniu dyscypliny sanitarnej. Dodał, że obecnie w ministerstwach - zdrowia oraz kultury i sportu trwają prace nad uszczegółowieniem tych rozporządzeń.

- Zdecydowaliśmy się na to (luzowanie - red.), aczkolwiek robimy to w sposób ostrożny - zaznaczył Morawiecki. Szef rządu dodał, będzie możliwość organizowania pewnych wydarzeń, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Równocześnie przytoczył przykład krajów w Europie: Szwecji, Litwy, Belgii, w których przy zbliżonym poziomie szczepień w tych społeczeństwach pojawiają się ogniska zakażeń. Premier określił to jako odbicie trzeciej fali w tych krajach.

Zaapelował, by mając to wszystko na uwadze, nie lekceważyć podstawowych zasad bezpieczeństwa - nosić maseczki w miejscach, gdzie są one wymagane i zachowywać dystans.