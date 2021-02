Premier: Polska uchroniła się przed apokaliptycznymi scenariuszami

Polska ma jedną z najpłytszych recesji na świecie - podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak wskazał, Polska uchroniła się przed apokaliptycznymi scenariuszami. Dodał, że na ratowanie miejsc pracy przeznaczono do tej pory blisko 200 miliardów złotych.

- Do tej globalnej katastrofy gospodarczej nikt nie był przygotowany, ale ci, którzy mieli w swoich zasobach pewne rezerwy, pewne możliwości przeszli przez tę katastrofę - przynajmniej do tej pory - lepiej od innych - wskazał Mateusz Morawiecki.

Koronawirus a gospodarka

Szef rządu przypominał jak wyglądała sytuacja przed rokiem. - Zerwane łańcuchy dostaw, gwałtownie rosnące bezrobocie w bardzo wielu krajach świata, strach, szok podażowy, szok popytowy, brak płynności w firmach i powszechna niepewność, a zarazem niewiara to, że można szybko odwrócić ten trend, huragan o jakim powiedziałem, który spadł rok temu na cały świat - mówił premier Morawiecki.

- Dziś widzimy, że to były realne zagrożenia. Są państwa w Europie, które mają 11-procentowy, niezwykle wysoki spadek PKB za rok 2020. Polska uchroniła się przed takimi apokaliptycznymi scenariuszami, Polska ma jedną z najniższych, najpłytszych recesji w całej Europie, a patrząc na resztę świata - można powiedzieć, że jedną z płytszych recesji na świecie - zwrócił uwagę szef rządu.

Jak podkreślił, "dziś wiemy, że polska gospodarka okazała się w znacznym stopniu bezpieczna i odporna, jeśli chodzi o te wstrząsy, które zafundował nam COVID-19". - W odpowiedzi na kryzys pandemiczny uruchomiliśmy tarczę, dziś to blisko 200 miliardów złotych. Zdecydowanie jedna z największych tarcz na ratowanie miejsc pracy, po prostu ratowanie ludzi ze wszystkich państw unijnych. To zdanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego - zaznaczył Morawiecki.

Premier wyjaśnił, że rząd od początku dzziałał według logiki "przygotowuj się na najgorsze, co może się zdarzyć, ale miej nadzieje na najlepsze". - Dlatego cieszę się, że dosłownie dziś rano trafił do Polski wyjątkowy raport, który pokazuje siłę polskich finansów publicznych. Polska z jedną najwyższych wiarygodności finansowych i z jednym z najniższych ryzyk według Komisji Europejskiej. Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na zielono - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Widać, że 4 procent (PKB - red.) jest raczej niezagrożone. Jeśli miałbym obstawiać, to sądzę, że raczej możemy przekroczyć te 4 procent w tym roku" - powiedział. Mateusz Morawiecki zastrzegł, że dziś jest jednak za wcześnie, by mówić, że byłaby to prognoza pewna.