Kolejne luzowanie ograniczeń jeszcze w lutym? Premier odpowiada

Mam nadzieję na to, że nastąpi luzowanie ograniczeń, ale na pewno nie możemy tego obiecać na 100 procent – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, decyzja będzie zależała od liczby zakażeń.

Zmiany w ograniczeniach?

- Jeżeli ewolucja będzie nadal pozytywna, to owszem, będziemy planowali zmiany w kierunku kolejnego złagodzenia obostrzeń. Ale musimy mieć świadomość tego, że jeżeli sytuacja się pogorszy, to niestety, będziemy musieli wrócić do poprzednich regulacji w zakresie obostrzeń pandemicznych, środków zapobiegających rozprzestrzenieniu wirusa – podkreślił Morawiecki.