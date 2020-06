"To jest nasz egoizm". Apel o niewpuszczanie do sklepów ludzi bez maseczek

Apeluję do sprzedawców o niewpuszczanie ludzi, którzy nie stosują się do zaleceń noszenia maseczki - powiedział w poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- To, co widziałem w weekend chociażby w sklepach, woła o pomstę do nieba. Apelowałbym do właścicieli sklepów, do sprzedawców o niewpuszczanie do sklepów ludzi bez maseczek - podkreślił rzecznik MZ.