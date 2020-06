Horała: LOT nie upadnie w rozumieniu takim, że będą dalej pracować ludzie, będą latać samoloty

Rozmowy w sprawie płac w LOT

- LOT to moja działka, choć zarządza tym Ministerstwo Aktywów Państwowych, a nie ja bezpośrednio. Nie znam szczegółów tego porozumienia - zaznaczył wiceszef MI. Na uwagę, że związkowcy twierdzą, że cały ciężar trudnej sytuacji finansowej został przerzucony na pracowników, a nie na zarząd, Horała podkreślił, że on nie zna treści porozumienia. - Wiem, bo współpracuję, że członkowie zarządu LOT-u pracują ostatnio prawie 24 godziny na dobę i nieraz w środku nocy wymieniamy się mailami i telefonami. Jest to trochę inna sytuacja od kogoś, kto jest na postojowym i nie pracuje, ale nie znam tutaj szczegółów, to pytanie do LOT-u - dodał.

Przyszłość narodowego przewoźnika

Marcin Horała był także pytany o przyszłość narodowego przewoźnika. Zapewnił, że "nie ma takiej opcji", by LOT upadł. Dopytywany w tym kontekście, dlaczego powstała spółka LOT Polish Airlines, która - jak zaznaczono - zdaniem związkowców ma służyć, aby przeprowadzić tak zwaną kontrolowaną upadłość, odpowiedział, że "być może jakaś racjonalizacja zarządzania aktywami - to jest jeden z manewrów, które firmy stosują w trudnych czasach". - Być może na przykład część aktywów trzeba przenieść do tej spółki i w ten sposób polepszy to sytuację firmy - mówił Horała. - To są już szczegółowe pytania. Ja naprawdę nie jestem zarządem tej spółki - podkreślił. Wiceszef MI dopytywany, czy LOT nie upadnie i nie będzie kontrolowanej upadłości, zapewnił, że "LOT nie upadnie w rozumieniu takim, że będą dalej pracować ludzie, będą latać samoloty, ta firma zostanie ocalona i zachowana". - Natomiast czasem w trudnych czasach różne manewry prawne, gospodarcze trzeba stosować - ja tu nie będę ingerował zarządowi. Jak do tej pory jest to zarząd, który doprowadził LOT do znakomitej pozycji, do rozkwitu - podkreślił Marcin Horała. - Uderzył w LOT kryzys koronawirusowy, absolutnie niezawiniony przez tę firmę. My zrobimy wszystko, żeby pomóc. Zarząd też robi wszystko, żeby firmę uratować. Jestem przekonany, że te działania zakończą się sukcesem i LOT, który jest najbardziej agresywną, najszybciej rozwijającą się linią lotniczą, kiedy ta stopklatka w ruchu lotniczym się skończy, to wysforuje się jeszcze bardziej do przodu - podkreślił wiceminister.