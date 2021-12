Fala mandatów za brak maseczek. "Zdarza się, że policja korzysta z naszego systemu monitoringu"

Czas, gdy tylko pouczaliśmy, się skończył - mówi policja i zapowiada aż do świąt wzmożone kontrole w sklepach, a przede wszystkim w centrach handlowych - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej". W miniony weekend z niedzielą handlową odnotowano znaczny wzrost liczby nałożonych mandatów - dodano".

Mandaty w sklepach

Według informacji "DGP" tylko w ostatni weekend policja nałożyła ponad 12,6 tys. mandatów za brak maseczek w miejscach publicznych, wydała ok. 12,7 tys. pouczeń i skierowała przeszło 1 tys. wniosków o ukaranie do sądu. Dla porównania statystyki od 1 sierpnia to: ok. 183 tys. mandatów, 436 tys. pouczeń i 12,5 tys. wniosków do sądu. Jednym z głównych miejsc kontroli były galerie handlowe.

Za tydzień, gdy ponownie cały weekend będzie handlowy, sytuacja ma się powtórzyć. - We wszystkich centrach sieci M1 w Polsce policja sprawdzała obowiązek noszenia maseczek i stosowania się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zdarza się, że policja korzysta również z naszego systemu monitoringu, by wyłapywać osoby ignorujące przepisy - relacjonuje Jakub Jarczewski, rzecznik prasowy Metro Properties.

Przestrzeganie obostrzeń w sklepach

Bez wsparcia funkcjonariuszy sklepy często nie dają sobie rady. - Komunikaty głosowe o obowiązku zachowania dystansu, a także zakrywania nosa i ust są wielokrotnie odtwarzane. Dodatkowo ochrona na bieżąco zwraca uwagę klientom. Mimo to nadal odnotowujemy przypadki niestosowania się do obowiązujących obostrzeń, a także braku reakcji na interwencje ochrony - mówi Agata Berndt-Wazelin, rzeczniczka prasowa warszawskiej Galerii Mokotów.

- Skoro, jak słyszymy, zdecydowana większość zachorowań dotyczy osób niezaszczepionych, kluczowa jest zasada: dystans, dezynfekcja, maseczki. Dlatego czas pouczeń się skończył - podkreśla podkom. Karol Brandys z opolskiej policji.

Dodaje, że przepisy dotyczące egzekwowania obowiązku noszenia maseczek doprecyzowano w zeszłym roku. I był czas, by się z nimi zapoznać. Zmiany objęły ustawę o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz kodeks wykroczeń.

Nowe obostrzenia i limity

Od 1 grudnia w Polsce obowiązują nowe ograniczenia epidemiczne, tak zwany pakiet alertowy, w związku z obawami przed wariantem omikron. W ramach tego pakietu zostały między innymi zaostrzone limity obowiązujące w sklepach, instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych.

Od najbliższej środy, 15 grudnia mają zacząć obowiązywać w Polsce nowe obostrzenia. Zakładają one obniżenie do 30 procent limitów obłożenia między innymi w restauracjach, barach, hotelach, kinach i teatrach (obecnie to maks. 50 proc. obłożenia lokalu). Zwiększyć limit można tylko i wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę.

Reżim sanitarny w sklepach i galeriach handlowych

We wszystkich placówkach handlowych obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni. Od 1 grudnia w placówkach handlowych obowiązuje nowy limit osób (1 osoba na 15 m kw.).

Polska Rada Centrów Handlowych informuje, że placówki handlowe zapewniają klientom rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekcyjny. Apeluje również do kupujących o przestrzeganie zasady DDM – utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta.

Autor:kris

Źródło: PAP