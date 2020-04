Część popularnych sklepów może zniknąć z galerii handlowych. Odzieżowy gigant rezygnuje z umów

Zarząd polskiego przedsiębiorstwa odzieżowego LPP podjął decyzję o odstąpieniu od części umów z właścicielami galerii handlowych. Jak poinformowano w komunikacie, stanowią one około 29,5 procent ogólnej powierzchni wykorzystywanej dotychczas przez spółkę.

"Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących LPP uprawnień" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie LPP wyraziła gotowość do podjęcia z galeriami handlowymi rozmów na temat nowych umów, "zawierających warunki adekwatne do nowych okoliczności". "Celem Zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP" - wyjaśniono w komunikacie.