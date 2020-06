Jest data "odmrożenia" lotów międzynarodowych. Ale nie polecimy do wszystkich krajów

Od środy nie będzie zakazu lotów w ruchu międzynarodowym - poinformował w niedzielę w Radiu Zet wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Nie oznacza to jednak, że polecimy do wszystkich krajów.

- We wtorek kończy się rozporządzenie o zakazie lotów w ruchu międzynarodowym. Będzie nowe rozporządzenie, które dopuści ruch z krajami Unii Europejskiej lub z częścią państw Unii Europejskiej, to zależy od rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego - wskazał wiceminister Horała.

Loty krajowe

W odniesieniu do lotów krajowych zakaz obowiązywał do 31 maja.

Od początku czerwca LOT ponownie uruchomił pasażerskie połączenia lotnicze wewnątrz kraju. Wznowiona siatka połączeń obejmuje około 30 rejsów krajowych, realizowanych do trzech razy dziennie z Warszawy do Gdańska, do dwóch razy dziennie z Warszawy do: Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz jeden raz dziennie z Krakowa do Gdańska.