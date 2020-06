"Otwieramy w pełni niebo". Jest decyzja w sprawie limitu pasażerów w samolotach

Od 1 lipca otwieramy w pełni niebo - poinformowała w piątek wicepremier Jadwiga Emilewicz. Minister rozwoju zapowiedziała, że od początku przyszłego miesiąca zostanie zniesiony limit pasażerów. - Od lipca samoloty będą mogły latać z pełnym składem pasażerów - wskazała.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 roku samolotem można przewozić, w tym samym czasie, "nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego".

To się jednak zmieni od 1 lipca. Wicepremier Emilewicz przekazała, że rozporządzenie w sprawie zniesienia ograniczenia czeka na podpis premiera Mateusza Morawieckiego. Limity pasażerów zostają zniesione dla lotów rejsowych oraz czarterowych.

- Z perspektywy mojej, nadzorującej dział turystyka i rekreacja, to bardzo istotna informacja. Dla wszystkich przedsiębiorstw, które świadczą usługi turystyki wyjazdowej. Dla tych przedsiębiorstw czartery, które miały być wypełnione w 50 procentach były wydarzeniami nieopłacalnymi. Gdybyśmy zostawili te ograniczenia, Polacy nie mogliby swobodnie latać do tych krajów, które się dzisiaj już otworzyły - powiedziała szefowa MR.

Apel branży lotniczej

O zniesienie tego ograniczenia apelowała branża lotnicza w liście skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. "Przewidujemy, że efekt jego implementacji będzie tożsamy z wybuchem kolejnej pandemii. Tym razem będzie to jednak morderczy wirus dla całego polskiego rynku lotniczego, który nie ominie również polskiego przewoźnika LOT. Nowe zasady wzmocnią ponadto konkurencyjność zagranicznych lotnisk regionalnych zlokalizowanych poza granicami Polski, szczególnie te, które znajdują się w strefie dostępności do 2 godzin od polskiej granicy (np. Berlin czy Ostrawa)" - mogliśmy przeczytać w liście.

List został podpisany między innymi przez prezesa zarządu Wizz Air Jozsefa Varadi, prezesa BUZZ (należącego do Ryanair Sun) Michała Kaczmarzyka, prezesa zarządu Rainbow Tours Grzegorza Baszczyńskiego, prezesa zarządu EnterAir Grzegorza Polanieckiego, wiceprezesa zarządu Itaka Piotra Henicza, a także prezesów regionalnych portów lotniczych w Polsce.

Zasady bezpieczeństwa

Na pokładzie samolotu pozostanie obowiązek noszenia maseczek. Dotyczy to zarówno pasażerów, jak i stewardes oraz stewardów. Rządowe rozporządzenie przewiduje jednak pewne wyjątki. Z obowiązku zakrywania ust i nosa jest wyłączony personel lotniczy, jeżeli przebywa w kabinie pilota. Jak wyjaśniono, "chodzi o zachowanie możliwości swobodnej komunikacji podczas pilotowania statku powietrznego oraz umożliwienie natychmiastowego nałożenia masek tlenowych w przypadku nagłej dehermetyzacji statku powietrznego". Obowiązek nie dotyczy również dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Pasażerowie są także zobowiązani do wypełnienia karty lokalizacji podróżnego przed lądowaniem.

Do odwołania wprowadzono także zakaz przemieszczania się samolotami dla pasażera:

- którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38 stopni Celsjusza,

- który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego,

- który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Zasady bezpieczeństwa ULC

Loty krajowe i międzynarodowe

Od północy z wtorku na środę przestał obowiązywać zakaz wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych do i z Polski. W rozporządzeniu Rady Ministrów opublikowanym we wtorek wieczorem w Dzienniku Ustaw napisano, że zakazu wykonywania lotów nie stosuje się do połączeń z lotnisk położonych na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu.

Zakaz lotów jednak wciąż dotyczy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Szwecji i Republiki Portugalskiej.

Mimo zniesienia zakazu na wznowienie rejsów międzynarodowych trzeba poczekać. Z trójki największych linii lotniczych operujących w Polsce połączenia 17 czerwca wznowił jedynie węgierski Wizz Air. Zarówno irlandzki Ryanair jak i Polskie Linie Lotnicze LOT planują restart na 1 lipca.

Wcześniej, bo od początku czerwca "odmrożono" loty krajowe. W związku z tym, narodowy przewoźnik ponownie uruchomił pasażerskie połączenia lotnicze wewnątrz kraju. Wznowiona siatka połączeń obejmuje około 30 rejsów krajowych, realizowanych do trzech razy dziennie z Warszawy do Gdańska, do dwóch razy dziennie z Warszawy do: Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz jeden raz dziennie z Krakowa do Gdańska. LOT od 20 czerwca wznowi kolejne połączenia krajowe.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes, PAP