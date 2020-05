Rządowe wsparcie dla lotnisk

Około 142 miliony złotych wsparcia ma trafić do 14 lotnisk w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

- Przygotowaliśmy dodatkowy mechanizm dotacji dla spółek zarządzających lotniskami. Na ten rok łącznie dla wszystkich lotnisk to są 142 miliony złotych. Czternaście lotnisk będzie uprawnionych do otrzymania tej dotacji - poinformował w piątek na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Na mocy rozporządzenia porty lotnicze będą mogły otrzymać dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Będą zobowiązane do utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej w stanie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Dotacja będzie przyznawana na pokrycie kosztów, których katalog zostanie zawarty w projekcie rozporządzenia.

- Jak tylko Rada Ministrów przyjmie to rozporządzenie, w krótkim czasie - myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu - Ministerstwo Infrastruktury przygotuje rozporządzenie już o szczegółowym mechanizmie, zasadach przydzielania tych dotacji - powiedział wiceminister Horała.

Lotniska w Polsce otrzymają wsparcie

Wsparciem zostaną objęte wszystkie lotniska, które przed wybuchem epidemii prowadziły regularną działalność operacyjną. Są to:

Resort zaznaczył, że "rządowa pomoc trafi również do lotnisk, które są prowadzone przez władze samorządowe i to one ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie obiektu, a także zapewnienie bezpieczeństwa jego funkcjonowania". "Decyzja o finansowym wsparciu została podjęta ze względu na znaczenie systemu infrastruktury lotniczej dla bezpieczeństwa i stabilności gospodarki państwa" - podkreśliło MI.