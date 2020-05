"Wszystkie rejsy zostają odwołane". LOT wydłuża zawieszenie połączeń

"W nawiązaniu do obecnej niestabilnej sytuacji na międzynarodowych rynkach lotniczych oraz licznych obostrzeń związanych z przemieszczaniem w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zarząd PLL LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych. Wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u, krajowe i międzynarodowe, zaplanowane do dnia 31 maja br. włącznie, zostają odwołane" - poinformował LOT w czwartkowym komunikacie.

24 kwietnia LOT powiadomił, że do 15 maja br. zawiesza wszystkie rejsy pasażerskie. Spółka przekazała, że ma to związek z decyzją rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do 9 maja br. oraz z rekomendacją przedłużenia zamknięcia zewnętrznych granic UE do 15 maja br.