LOT ostrzega pasażerów lecących do Czarnogóry. "Brak możliwości skorzystania z lotów powrotnych"

W środę weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym . Nowe przepisy będą obowiązywały do 11 sierpnia br. Zgodnie z nowym rozporządzeniem z listy krajów, z których można było dotychczas przylecieć do Polski, zniknęła Czarnogóra.

Polskie Linie Lotnicze zapewniły, że "połączenia z Polski do Czarnogóry, oferowane do 4 sierpnia br., odbędą się bez zmian". "Wybierając kierunek podróży prosimy jednak o uwzględnienie braku możliwości skorzystania z lotów powrotnych do Polski po 4 sierpnia" - zwrócono uwagę.