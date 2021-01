"Obok kryzysu pandemicznego fundujemy sobie gigantyczny kryzys gospodarczy". Apel do premiera

Koronawirus a gospodarka

Jednocześnie podał szacowany koszt lockdownu dla niemieckiej gospodarki. "Cena lockdownu (liczona jako ubytek PKB) w Niemczech to 3,5 miliarda euro tygodniowo. Hipotetycznie zatem, dwa lata zamknięcia gospodarki to dla Niemców koszt ok. 360 miliardów euro. PKB per capita zmniejszyłby się z poziomu ok. 41 tysięcy euro do ok. 37 tysięcy euro" - ocenił Kaźmierczak. Tymczasem - jak dodał - nominalny PKB per capita Polski w 2019 roku wynosił ok. 13 tysięcy euro.