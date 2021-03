Jakie sklepy mogą być otwarte, a jakie muszą być zamknięte?

Od soboty ograniczenia dotyczące funkcjonowania galerii handlowych będą obowiązywały nie tak jak dotychczas w czterech województwach, ale w całym kraju. Które sklepy i punkty usługowe mogą być otwarte, a które będą zamknięte? Oto co wynika z rządowych zapowiedzi.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na środowej konferencji prasowej zapowiedział wprowadzenie surowszych obostrzeń w całej Polsce . Mają one obowiązywać od 20 marca do 9 kwietnia. Oprócz ograniczenia działalności galerii handlowych, zamknięte będą hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe.

Co będzie otwarte w galeriach handlowych?

Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym do tej pory i zapowiedzią znajdującą się na rządowych stronach, te sklepy będą mogły być otwarte w centrach handlowych:

Dotychczasowe rozporządzenie wylicza, które sklepy mogą być otwarte. Na tej podstawie można wywnioskować, że zamknięte placówki handlowe to:

Handlowcy liczą straty

Przedstawiciele PRCH wskazali, że każde kolejne ograniczenia działalności obiektów handlowych, pogłębiają i tak już dramatyczne straty branży. Według szacunków Rady w wyniku pandemii i trzech ogólnopolskich lockdownów, branża centrów handlowych odnotowała lukę w obrotach w wysokości ponad 33 mld zł, kolejne obostrzenia regionalne to utrata obrotów rzędu około 2 mld zł. "Ogólnokrajowy lockdown to kolejne miliardy utraconych obrotów, a co za tym idzie ogromnych strat poszczególnych przedsiębiorstw" - czytamy w komentarzu.