Lockdownowy "baby doom". Liczba urodzeń zanurkowała

Liczba urodzeń w czasie pandemii

Zdaniem ekonomisty Rafała Mundrego ostatni tak słaby miesiąc mieliśmy w 2003 roku. Jak dodał, suma urodzeń za ostatnie 12 miesięcy to 347,1 tysiąca, co jest najniższym wynikiem od drugiej wojny światowej.

Ponadto z danych GUS wynika, że w styczniu zmarło 46 tysięcy osób. Dla porównania, w analogicznym okresie przed rokiem było to 36,6 tysiąca osób. Przyrost naturalny w pierwszym miesiącu 2021 roku wyniósł zatem minus 21 tysięcy. Oznacza to, że liczba urodzeń była niższa niż liczba zgonów.

Jak podał we wpisie na Twitterze, we Francji w styczniu liczba porodów spadła w ujęciu rocznym o 13 procent, co jest najgorszym wynikiem od 1975 roku. We Włoszech w grudniu liczba porodów zanurkowała o 21,6 procent, do najniższego poziomu od 1918 roku. Z kolei w Hiszpanii w grudniu i styczniu liczba porodów spadła o 23 procent rok do roku. W tym kraju zanotowano najgorszy wynik od 1941 roku.