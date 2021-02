"Bolesne podsumowanie". Dane z obiektów noclegowych

W grudniu 2020 roku liczba turystów zagranicznych w Polsce była niższa o 91,1 procent niż przed rokiem - wynika z szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomiści PKO Banku Polskiego wskazali, że to "bolesne podsumowanie 2020 dla branży turystycznej".

Spadek liczby turystów w Polsce

We wszystkich województwach spadek liczby turystów w porównaniu z sytuacją przed rokiem przekroczył 70 procent. Największy spadek wystąpił w województwie małopolskim - o 87,2 procent. Najmniejszy dotyczył województwa lubuskiego i wyniósł 70,2 procent.

GUS szacuje, że w grudniu 2020 roku turystom udzielono 1 milion noclegów, podczas gdy rok wcześniej było to 5,5 miliona. Oznacza to spadek o 81,6 procent. Turyści krajowi skorzystali z 0,9 miliona noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,1 miliona. Jak podano, było to odpowiednio o 79,6 procent i o 88,3 procent mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 roku.