Zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny. Opublikowano rozporządzenie

To jest innowacja, która niszczy system podatkowy, komplikuje go jeszcze bardziej, a należymy do krajów o najbardziej skomplikowanym systemie podatkowym na świecie. To trzeba będzie posprzątać - mówił o zmianach w Polskim Ładzie były minister finansów Paweł Wojciechowski. Z kolei zdaniem Andrzeja Domańskiego z Instytutu Obywatelskiego "zapowiedź możliwości de facto powrotu do przeszłości, czyli systemu obowiązującego w roku 2021, to przyznanie przez premiera, że nie ma przekonania, iż osoby zarabiające do 12 tysięcy złotych miesięcznie nie stracą".