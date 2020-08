Kredyty mieszkaniowe w czasie pandemii. "Na razie mamy swoisty rollercoaster"

Biuro podało, że w lipcu 2020 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 38,75 tysiąca klientów, w porównaniu do 41,39 tysiąca rok wcześniej – jest to spadek o 6,4 procent. Jednak w porównaniu do czerwca 2020 roku liczba wnioskujących wzrosła o 7,3 procent, zaś w stosunku do kwietnia br. aż o 39,3 procent.