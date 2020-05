Walczą o pieniądze za odwołany wyjazd. "Klienci nie potrafią tego biurom podróży zapomnieć"

Pandemia COVID-19 doprowadziła do potężnego kryzysu w turystyce, ale wprowadzone przez rząd ułatwienia dla branży nie podobają się klientom touroperatorów. - Za nasze uczciwie zarobione pieniądze został udzielony kredyt biurom podróży - mówi w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 pani Izabella, której wyjazd nie doszedł do skutku.

Biuro podróży nie chciało zwrócić pieniędzy

I tu zaczęły się problemy. Organizujące wyjazd biuro podróży chciało oddać klientce 750 złotych z zaliczki wynoszącej dwa tysiące złotych. I to mimo tego, że pani Izabella powoływała się na szereg przepisów, m. in. na ustawę z 2017 roku. Tam możemy przeczytać, że podróżny może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym.

"Klienci nie potrafią tego biurom podróży zapomnieć"

"To ukłon w obie strony"

Dodatkowo, zamiast pieniędzy klient może otrzymać od organizatora roczny voucher na inną imprezę turystyczną. Ci, którzy nie będą chcieli wycofać swoich pieniędzy będą mogli go zrealizować przez rok i wybrać się na wycieczkę, która teraz nie doszła do skutku.

Zdaniem Bartosza Kempy, jeżeli same biura podróży nie zaczną luzować rygorystycznych zasad, nałożonych na konsumentów specustawą oraz nie zaczną porozumiewać się z klientami co do możliwości szybszego zwrotu środków, to może okazać się, że biura stracą klientów na zawsze.