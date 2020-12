Nawet 30 tysięcy kary złotych za przyjęcie gościa

Za złamanie obostrzeń związanych z koronawirusem grożą dotkliwe kary. - Jeśli chodzi o przedsiębiorców, tu mamy do czynienia z przepisami o ograniczeniu niektórych działalności gospodarczych, kary przewidziane są od 10 do 30 tysięcy złotych - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Według zapowiedzi rządu zaraz po świętach zostaną wprowadzone kolejne restrykcje związane z pandemią COVID-19.

- To są kary, które stosuje się od początku epidemii za złamanie wszystkich zakazów i nakazów, które służą przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa - przypomniał rzecznik GIS.

Bondar podkreślił, że dotyczy to wszystkich zamkniętych branż.

- W karach nic się nie zmienia. Nadal działa policja, nadal działa Główny Inspektor Sanitarny, stacje epidemiologiczno-sanitarne. Te kary w przypadku osób indywidualnych to w odniesieniu do policji mandat 500 zł. Kary w przypadku inspekcji sanitarnej do 30 tys. zł – wyliczył.