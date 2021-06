Nowe limity dla hoteli i gastronomii. Jak sprawdzić, czy klient jest zaszczepiony?

Od soboty obowiązują nowe obostrzenia - zwiększony został między innymi dopuszczalny limit osób w restauracjach, czy hotelach. Co ważne, do nowych limitów nie są wliczane do niego osoby w pełni zaszczepione. Przepisy stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się jak zweryfikować czy dana osoba jest zaszczepiona, czy nie.

Od soboty, 26 czerwca, do 31 sierpnia, hotele i pensjonaty mogą przyjmować więcej gości. Pula dostępnych pokoi została podwyższona z 50 proc. obłożenia do 75 proc. Limit ten nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia.

Także lokale gastronomiczne, w tym restauracje hotelowe, mogą przyjmować więcej klientów - maks. 75 proc. obłożenia. Do piątku było to do 50 proc. Gastronomia nadal musi działać w ścisłym reżimie sanitarnym, co oznacza, że odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.