Nauczanie w trybie zdalnym a nieobecność pracowników. Najnowsze badanie

Od soboty obowiązują nowe obostrzenia, a od poniedziałku szkoły przechodzą na tryb zdalny. W związku z tym 37,8 procent małych i średnich firm liczy się z nieobecnością pracowników - wynika z badania "KoronaBilans MŚP". Rozwiązaniem mogłaby być praca zdalna, ale tylko co dwudziesta firma może w pełni na nią przejść.

Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 przejdą w tryb nauczania zdalnego. Dla rodziców oznacza to konieczność zapewnienia im odpowiedniej opieki. W związku z tym 37,8 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP liczy się z nieobecnością swoich pracowników w tym okresie - wynika z badania.

"Koszty wynikające z niewykonanej pracy"

Przypomniał, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał tylko rodzicom dzieci do lat 8. - Nie obciąży on budżetu pracodawcy, bo będzie wypłacany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale przedsiębiorcy poniosą inne koszty wynikające z nieobecności w pracy osób wykonujących służbowe obowiązki - wskazał.

Zwrócił uwagę, że dłuższa nieobecność w pracy często wiąże się z opóźnieniami w realizacji zamówień, a co za tym idzie - późniejszą płatnością za ich wykonanie. - Pracodawcy obawiają się, że ta sytuacja potrwa zdecydowanie dłużej niż do 29 listopada, co zadeklarował rząd – dodał.