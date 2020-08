Limit osób, wstrzymane wizyty. Banki wprowadzają zmiany w czerwonych i żółtych strefach

Czerwone i żółte powiaty

Bank poinformował w komunikacie, że oddziały w galeriach handlowych w większości są czynne w godzinach otwarcia galerii. "Oddziały poza galeriami handlowymi - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 16.00. Oddziały, które były dostępne w soboty i niedziele, są w te dni nieczynne. Niektóre oddziały będą zamknięte, ale strefy bankomatowe są w dalszym ciągu czynne 24 h na dobę" - czytamy.

Kozakiewicz zwróciła uwagę, że pracownicy mają do dyspozycji stanowiska obsługi klienta wyposażone w szyby pleksi. Zaznaczyła jednak, że to nie zwalnia doradcy z obowiązku noszenia maseczki podczas obsługi klienta. Ponadto do ich dyspozycji są rękawiczki, żele antybakteryjne do rąk oraz żele dezynfekujące do powierzchni.