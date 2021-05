Galopująca sprzedaż w internecie. Najnowsze dane

W ostatnim roku trzy czwarte Polaków kupowało odzież online, a nieco ponad połowa obuwie - takie wnioski płyną z badania ARC Rynek i Opinia. W raporcie zuważono, że co trzeci ankietowany w grupie wiekowej 18-65 w czasie pandemii mniej wydawał na odzież, a co czwarty - na obuwie.

Natomiast co trzeci badany (30 proc.) obniżył w czasie pandemii swoje wydatki na odzież – najczęściej były to osoby z wykształceniem wyższym i mieszkające w największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).

Kupowanie obuwia online

Dodano, że 56 proc. respondentów kupowało w trakcie pandemii obuwie online – odsetek ten był podobny we wszystkich badanych grupach wiekowych. "Niemal co czwarty badany obniżył wydatki na obuwie w trakcie pandemii, nieco częściej były to kobiety oraz osoby z wykształceniem wyższym" - czytamy.