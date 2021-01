Wiceminister: obostrzenia złamało około 150-200 podmiotów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 października ubiegłego roku restauracje, bary i puby zostały zamknięte, a dozwolona jest tylko sprzedaż na wynos i dowóz. Obostrzenia - kilkukrotnie przedłużane - mają obowiązywać co najmniej do 31 stycznia.

Ile biznesów się otworzyło?

Zapytana o tę informację dotyczącą otwarcia lokali przez 20 tysięcy podmiotów Semeniuk stwierdziła, że "te liczby się nie potwierdzają". - Te liczby są rozbieżne względem tego, co my kontrolujemy i jak weryfikujemy – podkreśliła.

"Państwo polskie mobilizuje ogromne środki"

Na pytanie odnośnie tego, które branże mają największe szanse, by zostać otwarte w pierwszej kolejności, odpowiedziała: - To nie jest loteria. Bierzemy pod uwagę różne estymacje rady epidemicznej w Polsce i sytuację międzynarodową, i na podstawie tych analiz podejmowane są decyzję. To, co mogę zapewnić, to fakt, że z premierem Jarosławem Gowinem będziemy rekomendować otwarcie centrów handlowych i sprzedaży detalicznej w pierwszej kolejności.