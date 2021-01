"Jestem załamany tym, co się stało". Dyrektor hotelu o decyzji rządu

Byłem przygotowany, na 95 procent byłem pewny, że otworzymy hotel 1 lutego - powiedział w rozmowie z TVN24 dyrektor hotelu Logos w Zakopanem Robert Kozłowski. Rząd w czwartek poinformował jednak o utrzymaniu dotychczasowych restrykcji wobec hoteli. - Jestem załamany tym, co się stało - stwierdził.

Do 14 lutego dotychczasowe obostrzenia dot. restauracji, pubów, hoteli, stoków i innych obiektów sportowych pozostają bez zmian - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie zmieniają się też zasady dotyczące zgromadzeń i kwarantanny granicznej.

- Decyzja, którą podjęliśmy, sprowadza się w pewnym zakresie do przedłużenia tych zasad bezpieczeństwa, które mamy w tak zwanym etapie odpowiedzialności. Ten "etap odpowiedzialności" będzie obowiązywał do 14 lutego, czyli jest to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzję co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów - powiedział szef MZ na czwartkowej konferencji prasowej. Jak dodał, rząd bierze też pod uwagę sytuację epidemiczną na świecie dotyczącą m.in. przebiegu mutacji wirusa SARS-CoV-2.

Środki się kończą

Przygotowania do otwarcia obiektu rozpoczął już Robert Kozłowski, dyrektor hotelu Logos w Zakopanem, który był przekonany, że rząd poluzuje restrykcje dotyczące hoteli.

- Jestem załamany tym, co się stało. Wszyscy pracownicy pojawili się wczoraj, żebyśmy byli gotowi. Na 95 procent byłem pewny, że otworzymy (hotel - red.) 1 lutego, że zaczniemy działać - powiedział w rozmowie z TVN24.

Podkreślił, że hotel "nie zarabia, a koszty są dalej". - To są koszty za prąd, za ogrzewanie, przecież nie jesteśmy w stanie tego wyłączyć - mówił.

Jak dodał z pierwszej tzw. tarczy antykryzysowej otrzymał 570 tysięcy złotych, a miesięcznie utrzymanie niedziałającego hotelu to 270 tys. złotych. - To, ile ja bym musiał dostać pieniędzy z tarcz, żebym wyszedł na zero?- pytał Kozłowski.

- Zatrudniam 30 osób. I co ja mam jutro powiedzieć swoim pracownikom? Czy będę miał na wypłaty? Do marca jeszcze mam, jeszcze może cos dostanę. Ale co będzie jak to ruszy? Czy będę miał przychody? Czy będę w stanie pospłacać wszystkie zaległości? To wszystko kosztuje - zaznaczył hotelarz.

Autor:ToL/dap

Źródło: TVN24 Biznes