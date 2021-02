Warunkowe otwarcie hoteli, stoków i basenów. "Być może będziemy musieli dokonać krok w tył"

Koronawirus a gospodarka

Decyzje mają obowiązywać warunkowo przez dwa tygodnie. Co to oznacza? - Od momentu otwarcia 12 lutego (...) będziemy obserwowali stan epidemiczny. Jeżeli te liczby będą regularne, tak jak do tej pory, czego efektem był ten krok do przodu, na który się zdecydowaliśmy w ramach otwarcia, to wtedy będziemy myśleli o tym, jak inne protokoły bezpieczeństwa pewnie w innych branżach sukcesywnie wdrażać, oczywiście jeżeli pozwoli na to sytuacja w Europie - wyjaśniła Olga Semeniuk.