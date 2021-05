Od soboty zmiana w obostrzeniach. "Branża miewa się fatalnie"

"Nie jest to liczba, o której byśmy marzyli"

Pytany o to, czy szybko uda się odrobić straty wywołane lockdownem, odpowiedział, że "to wszystko będzie zależało od letniego sezonu, jak nasi rodacy, czyli Polacy będą podróżowali, czy większość wybierze podróże zagraniczne".

Restauracje hotelowe z ograniczeniami

Do 14 maja posiłki dla gości hotelowych mogą być dostarczane do pokoju i to tylko tym, którzy spędzą w obiekcie co najmniej jedną dobę.