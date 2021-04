"To będzie czarny rok dla hotelarzy". Branża apeluje do rządu

Od 20 marca w całym kraju została ograniczona działalność hoteli. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne w zakresie m.in. działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych oraz noclegów świadczonych w ramach podróży służbowych. Ograniczenia mają obowiązywać co najmniej do 9 kwietnia.

"Ważna jest odpowiednio wczesna decyzja rządu"

Podkreślił, że został niecały miesiąc do pierwszego długiego weekendu w tym roku, czyli szansy dla branży na pozyskanie jakichkolwiek przychodów. - Wszystko wskazuje na to, że wkrótce wyhamuje trzecia fala epidemii, a program szczepień znacząco przyspieszy. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie w wakacje obiekty będą miały limity czy inne sztuczne ograniczenia działalności - powiedział Mączyński. Jak zapewnił, hotele są w pełni przygotowane, by świadczyć usługi w reżimie sanitarnym. Dodał, że restauracje hotelowe także są gotowe do bezpiecznego otwarcia.