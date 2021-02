W większości krajów Unii Europejskiej nie ma obostrzeń co do przyjmowania gości hotelowych, jest trochę inne rozwiązanie polegające na zakazie przemieszczania się - stwierdził w TVN24 Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jak mówił, "Polska jest jedynym krajem, który jest na czerwono".

- W przestrzeni medialnej pojawia się ostatnio mapa Europy i Polska jest jedynym krajem, który jest na czerwono. W większości krajów Unii Europejskiej nie ma obostrzeń co do przyjmowania gości hotelowych, jest trochę inne rozwiązanie polegające na zakazie przemieszczania się. Polski rząd zastosował rozwiązanie w postaci obostrzenia (zakazu) przebywania gości w hotelach, ażeby w taki sposób uprzykrzyć podróżowanie - zwrócił uwagę Marcin Mączyński, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Zdaniem Mączyńskiego pomoc jest niewystarczająca i w związku z tym branża domaga się odmrożenia działalności. - My przede wszystkim byśmy chcieli legalnie pracować. Z naszych analiz wynika, że pomoc, która do tej pory została przez państwo dostarczona to jest około 15 procent kosztów stałych, które hotelarze ponieśli w 2019 roku. Proszę zobaczyć, jaka to jest przepaść, także każda pomoc w postaci kolejnej tarczy jest dzisiaj na wagę złota i wagę przetrwania biznesu hotelowego w Polsce - wskazał Marcin Mączyński.