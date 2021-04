Załamanie w handlu i usługach. "Programy pomocowe nie mogą zastąpić normalnego obrotu"

Przedstawiciele mBanku zwrócili uwagę, że "trwająca ponad rok pandemia i związane z nią obostrzenia sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszona do pewnej formy restrukturyzacji działalności lub ogłoszenia upadłości". "Programy pomocowe utrzymują część przedsiębiorców na powierzchni, ale nie mogą zastąpić normalnego obrotu gospodarczego. Spodziewamy się, że po wygaszeniu pomocy ze strony państwa, liczba upadłości może wzrosnąć jeszcze mocniej, co powinno się odbić we wskaźniku NPL sektora bankowego" - podkreślili.