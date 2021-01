"Musimy ruszyć. Mamy kredyty i rodziny na głowach. Nie mamy innego wyboru"

"Decyzja na dniach"

Dodał, że zima jest okresem, gdy przedsiębiorcy w gminach górskich mogą zarabiać na to, by przetrwać trudniejszy okres, który przychodzi później. - To jest nasze 5 minut sezonu. Gdy przyjdzie marzec-kwiecień, to Krynica i nasz region nie działają. To jest martwy sezon. W tym momencie powinniśmy zarabiać na trudniejszy okres, a jest to dla nas zablokowane - zaznaczył.