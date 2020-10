Wracają godziny dla seniorów. Nie tylko w sklepach

Godziny dla seniorów

Godziny dla seniorów obowiązywały od początku kwietnia tego roku. W godzinach 10-12 zakupy w sklepach mogły robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. Początkowo w rozporządzeniach nie wskazywano, w które dni tygodnia obowiązuje ograniczenie. Oznaczało to, że sklepy wprowadzały godziny obsługi osób powyżej 65. roku życia także w weekendy. Od 20 kwietnia tak zwane godziny dla seniorów obowiązywały od poniedziałku do piątku.

Rozwiązanie przestało jednak obowiązywać na początku maja. Rząd tłumaczył to licznymi postulatami o zlikwidowanie godzin dla seniorów. "W związku z licznymi postulatami w tym zakresie, zrezygnowano od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia z tzw. godzin dla seniorów. Podnoszono m.in., że w tych godzinach tworzą się kolejki, co utrudnia zachowanie zasad tzw. dystansu społecznego" - pisano w uzasadnieniu do projektu rządowego rozporządzenia.