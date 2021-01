Branża rozważa pozwy przeciwko Skarbowi Państwa. Apel o pilne otwarcie

Branża centrów handlowych apeluje do rządu o pilne otwarcie obiektów handlowych od 1 lutego oraz pomoc finansową. Jednocześnie właściciele i zarządzający obiektami handlowymi rozważają podjęcie kroków prawnych przeciwko Skarbowi Państwa.

Koronawirus a galerie handlowe

Od 28 grudnia ubiegłego roku, początkowo do 17 stycznia 2021 roku, zostały wprowadzone ograniczenia m.in. w działaniu galerii handlowych. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia. To kolejne w ostatnich miesiącach "zamrożenie" galerii handlowych.