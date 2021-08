Firma będzie mogła sprawdzić, czy klient się zaszczepił. Rządowe propozycje zmian w przepisach

Gazeta podaje, że projekt zakłada, m.in. iż ci, którzy z powodu braku szczepienia zostaną przesunięciu do innej pracy, będą mogli mieć obniżoną pensję. "Jeśli pracodawca nie będzie mógł zaoferować takiemu pracownikowi innego zajęcia, będzie miał prawo wysłać go na bezpłatny urlop" - podaje "Fakt".

Przedsiębiorcy sprawdzą, czy klienci zostali zaszczepieni

"W tej chwili firmy nie mają możliwości, by sprawdzać, czy klienci są zaszczepieni. Kiedy wprowadzano limity gości w restauracjach, hotelach czy imprezach masowych, do których nie wlicza się zaszczepionych, przedsiębiorcy już zwracali uwagę na to, że nie mają jak tego sprawdzić. Nowe prawo ma to im umożliwić. Co więcej, uzależnić im nawet prowadzenie działalności - ale pod warunkiem, że wprowadzone zostaną obostrzenia, które ich obejmą" - zaznacza gazeta.