Do 1500 złotych dopłaty do czynszów. Projekt dostał zielone światło

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach oraz pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami koronawirusa. To niektóre założenia pakietu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, który został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekt pakietu mieszkaniowego składa się z 13 ustaw, które maja wspierać rozwój mieszkalnictwa w Polsce. W czwartek został on zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Teraz musi przyjąć go rząd.

- Zaproponowany przez nas szeroki pakiet zmian w budownictwie społecznym i komunalnym jest odpowiedzią na wciąż rosnący popyt na tańsze mieszkania na wynajem. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, wywołanej pandemią koronawirusa, zapotrzebowanie to może rosnąć. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które z jednej strony oferują rodzinom dopłaty do czynszów, a z drugiej dopłaty do gminnych czy miejskich spółek mieszkaniowych, które pozwolą budować tańsze mieszkania - powiedziała, cytowana w komunikacie, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.