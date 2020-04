Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejne dni. Minister wyjaśnia

- Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek obawy, wątpliwości, może pozostać z dzieckiem w domu i zasiłek nadal będzie wypłacany - zapewnił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ministerstwo rodziny przygotowało projekt rozporządzenia, które przedłuża wypłatę zasiłków do 24 maja.

W środę premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 6 maja będzie można otworzyć żłobki oraz przedszkola. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg w trakcie czwartkowej konferencji prasowej zwracała uwagę, że w czasie, kiedy były zamknięte żłobki, było wiele zapytań zarówno od samorządowców, jak i rodziców, kiedy te instytucje będą otwierane. - My dzisiaj dajemy możliwość, że od 6 maja samorządy, organy prowadzące będą mogły podejmować decyzję - mówiła.

- Ta decyzja będzie uzależniona od wielu czynników - sytuacji epidemiologicznej na danym terenie, zapewne to będzie ustalane z powiatowymi inspektorami sanitarnymi - zaznaczyła. Maląg dodała, że rząd daje taką możliwość, aby przede wszystkim "wychodzić naprzeciw temu, co samorządy, organy prowadzące, rodzice oczekiwali, aby też wprowadzać właśnie odmrażanie gospodarki". - Aby rodzice, jeśli jest taka potrzeba, mogli wrócić do pracy - powiedziała minister.