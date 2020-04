Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. ZUS przypomina

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja - przypomniał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poniedziałkowym komunikacie. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W piątek zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach zostało przedłużone do 24 maja. Dotychczasowe przepisy przewidywały jednak, że okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego zakończy się 26 kwietnia.

"Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 i z 24 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ulega wydłużeniu do 3 maja 2020 roku" - poinformował ZUS.

"Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - red.) dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 3 maja 2020 r., wyniesie ok. 1,06 mld zł" - napisano w ocenie skutków regulacji do projektu rozporządzenia.

Przedłużenie zasiłku

W sobotę na temat przedłużenia wypłaty dodatkowego zasiłku mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w czasie konferencji prasowej był pytany, czy można spodziewać się, że zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony także po 4 maja.

- Już na początku przyszłego tygodnia przedstawimy to, co sygnalizowaliśmy, a więc sposób przygotowania, umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1 do 3. A z drugiej strony dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki lub z różnych względów ta opieka nie będzie mogła być sprawowana (...), podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego - powiedział Morawiecki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzice dziecka do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Jak ubiegać się o zasiłek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że o korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą - bezpośrednio ZUS. "Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS" - dodano w komunikacie. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. "Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku" - dodał ZUS.

Jednocześnie Zakład przypomniał, że nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom - jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tak zwanych ogólnych zasadach.

Autor:mb//dap