Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jest projekt ministerstwa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma być wypłacany do 24 maja. Zakłada to rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W piątek przedłużono zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach do 24 maja. Jednocześnie - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 kwietnia - przedłużono okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jednak nie do 24 maja, a do 3 maja.

Premier na sobotniej konferencji prasowej zapewniał, że podjął decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego. Ministerstwo rodziny poinformowało w środę, że przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia okresu przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, z którego mogą skorzystać rodzice w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem. Projekt przewiduje wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 maja 2020 roku. "Projekt zawiera również regulacje dotyczące możliwości korzystania z zasiłku w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez ww. placówki. Podkreślenia jednak wymaga, że o ostatecznym kształcie zaproponowanych rozwiązań zadecyduje Rada Ministrów" - zaznaczył resort rodziny.

Otwarcie żłobków i przedszkoli

W środę premier Morawiecki ogłosił, że od 6 maja będzie można otworzyć żłobki oraz przedszkola. Jak czytamy jednak na stronie rządu, ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Szef rządu był pytany na środowej konferencji o kwestię wypłaty zasiłku dla rodziców najmłodszych dzieci. - Dla osób, które nie będą mogły swoich pociech oddać do przedszkola, czy odprowadzić do żłobka będziemy dalej mieli zasiłek opiekuńczy. Ale też zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola, przy czym my jeszcze dodatkowo zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Autopoprawka

Kwestia wypłaty zasiłku została także ujęta w jednej z autopoprawek do projektu ustawy w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którą Rada Ministrów przyjęła we wtorek. W środę w Sejmie zaczęły się prace nad ustawą. Powyższa autopoprawka zakłada, że nowe uregulowania dotyczące prawa do dodatkowego zasiłku będą obowiązywały po ewentualnym otwarciu placówek, czyli po 24 maja. Jednocześnie zaznaczono, że do tego czasu przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku jest określane na mocy rozporządzenia.

"W związku z planowanym przedłużeniem zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych do 24 maja 2020 r. i możliwością przedłużenia z tego tytułu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla wszystkich grup obecnie uprawnionych, w tym również dla rodziców lub opiekunów dzieci do lat 8 na mocy rozporządzenia Rady Ministrów proponuje się, by nowe uregulowania dotyczące prawa do tego zasiłku weszły w życie po ewentualnym otwarciu tych placówek, a więc po 24 maja 2020 r. Do tego czasu prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego może być przedłużane na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu do autopoprawki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzice dziecka do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w razie zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły z powodu zagrożenia koronawirusem. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

