Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w kolejnych dniach. Ministerstwo wyjaśnia

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapewniło, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 14 czerwca tego roku. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 maja.

Premier Mateusz Morawiecki w ubiegłym tygodniu ogłosił, że od 25 maja zostaną uruchomione w klasach 1-3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne. Jednocześnie zapewnił, że to rodzice będą decydować o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia.

Ministerstwo rodziny w środowym komunikacie zapewniło, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 jak i dzieci i osób niepełnosprawnych. Resort przypomniał, że prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest przedłużone do 14 czerwca br.