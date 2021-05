Dlaczego wiele firm przestało inwestować? "To nie brak środków finansowych"

O tym, że "to nie brak środków finansowych, ale raczej niepewność związana z pandemią" powstrzymuje firmy przed podejmowaniem inwestycji, świadczą wyniki kwietniowego badania koniunktury PIE i BGK, cytowane w ostatnim wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Firmy odkładały inwestycje

Z raportu dowiadujemy się, że wśród firm, które mają zasoby finansowe na funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy, 32 proc. nie inwestuje, "bo nie dostrzega takiej potrzeby", a wyższe wydatki inwestycyjne wskazuje tylko co piąta firma. "W okresie pandemii firmy powstrzymywały się przed podjęciem niektórych wcześniej planowanych inwestycji, a zyski odkładały. Dzięki temu dysponują obecnie znacznymi środkami, które mogą przeznaczyć na inwestycje, ale wówczas gdy pandemia wygaśnie" - wyjaśnili analitycy.

Wyniki comiesięcznych badań koniunktury PIE i BGK prowadzonych od stycznia 2021 r. pokazują ponadto - jak zaznaczyli analitycy - że połowa firm nie ponosiła wydatków inwestycyjnych w ostatnich trzech miesiącach, w co piątej firmie poziom tych wydatków był wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach, a w co dziesiątej niższy.

Równocześnie nieco ponad połowa firm oceniała swoją płynność finansową jako wystarczającą, by zapewnić ciągłość funkcjonowania przez okres powyżej trzech miesięcy (57 proc. w styczniu i 53 proc. w kwietniu). Z kolei co czwarta firma miała zapewnione funkcjonowanie przez 2-3 miesiące, a w 8 proc. (w styczniu w 6 proc.) przedsiębiorstw płynność finansowa nie była wystarczająca, by funkcjonować nawet przez miesiąc.