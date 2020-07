Ponad 17 miliardów złotych pod kreską. Stan budżetu po czerwcu

Deficyt budżetowy po pierwszym półroczu wynosi ponad 17,1 miliarda złotych - wynika z danych zamieszczonych w czwartek na stronie Ministerstwa Finansów. Oznacza to deficyt o około 8,8 miliarda złotych niższy niż na koniec maja.

Dochody po czerwcu br. wyniosły 197,4 miliarda złotych. To 45,3 procent planu zapisanego w ustawie budżetowej na 2020 rok. Wydatki wyniosły z kolei 214,5 miliarda złotych, czyli 49,3 procent planu.

Z szacunkowego wykonania budżetu w okresie styczeń - czerwiec 2020 roku wynika, że deficyt wynosi ponad 17,1 miliarda złotych. Oznacza to, że jest o około 8,8 miliarda złotych niższy niż po maju br., kiedy wynosił 25,9 miliarda złotych. Dla porównania, po kwietniu br. deficyt budżetu państwa wynosił 18,9 miliarda złotych, zaś po marcu 9,4 miliarda złotych.

Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2019 r. o ok. 11,7 mld zł. MF podało, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

- dochody z podatku VAT były niższe o 9,5 proc. rdr (tj. ok. 8,2 mld zł),

- dochody z podatku PIT były niższe o 7,4 proc. rdr (tj. ok. 2,3 mld zł),

- dochody z podatku CIT były wyższe o 0,3 proc. rdr (tj. ok. 0,1 mld zł),

- dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 3,5 proc. rdr (tj. ok. 1,2 mld zł),

- dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 0,4 proc. rdr (tj. ok. 9,9 mln zł).

Z środowej wypowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego wynika jednak, że deficyt budżetowy w 2020 roku może wynieść około 100 miliardów złotych, a PKB spadnie o około 4,5-4,6 procent.

Deficyt na koniec roku

Minister finansów zapytany, czy deficyt budżetowy może wynieść około 100 miliardów złotych, powiedział: "Tak, ale to jest jeszcze w analizie. Mamy założenia do budżetu, czekamy jeszcze co na to rząd, inne ministerstwa, RDS (Rada Dialogu Społecznego - red.), które mogą spowodować zmiany w naszych założeniach, jaki ten deficyt będzie. To jest wstępne założenie".

Przelew od NBP-u

Na początku lipca br. premier Mateusz Morawiecki informował, że "w czerwcu mamy 3 procent wyższe dochody niż w czerwcu zeszłego roku".

W ocenie ekonomistów ING Banku Śląskiego wyższe dochody to głównie zasługa przelewu z Narodowego Banku Polskiego. "Rząd poinformował, że w czerwcu dochody budżetowe były o 3% większe niż rok temu. To jednak głównie zasługa wpłaty NBP do budżetu, która w tym roku wyniosła prawie 8 mld zł, a w ubiegłym roku okrągłe zero" - zwrócili uwagę ekonomiści we wpisie na Twitterze.

Bank centralny poinformował w komunikacie, że 1 czerwca dokonał wpłaty ponad 7,4 miliarda złotych do budżetu państwa. To kwota stanowiąca 95 procent zysku wypracowanego przez bank centralny w ubiegłym roku.

Autor:mb

Źródło: PAP, TVN24 Biznes