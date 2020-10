Czy czeka nas drugi lockdown? Premier Morawiecki odpowiada

Potrzebujemy restrykcji, potrzebujemy zakazów, ale w takim zakresie, który nie doprowadzi lub doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki - mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do możliwości wprowadzenia kolejnego lockdownu w Polsce.

W kontekście szybko rosnącej liczby zakażeń pojawiają się pytania o zamknięcie gospodarki (lockdown) podobny do tego, jaki miał miejsce na wiosnę. Był o to pytany w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

- Wiemy doskonale, że są w polskim społeczeństwie dwie skrajne opcje, przy czym "skrajne" nie oznacza, że jest to malutki margines, to są spore grupy obywateli - mówił Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, część osób chce przywrócenia lockdownu, a część całkowitej likwidacji obostrzeń.

Chronić życie, nie blokować gospodarki

Premier stwierdził, że "to trochę jakbyśmy spojrzeli na inną bardzo przykrą okoliczność: co roku na polskich drogach umiera około czterech tysięcy osób".

- Gdybyśmy wstrzymali w ogóle cały ruch, to również do takich zgonów by nie dochodziło, ale sztuką właściwą jest podejście do epidemii w taki sposób, żeby z jednej strony chronić maksymalnie życie i zdrowie ludzi, a z drugiej by nie blokować, tak jak chcą niektórzy, żądający całkowitego lockdownu, gospodarki - podkreślił.