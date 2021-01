Kiedy znikną obostrzenia? Przedsiębiorcy czekają na decyzje

Od 28 grudnia 2020 roku, początkowo do 17 stycznia 2021 roku, zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Chodzi między innymi zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Obostrzenia zostały później przedłużone do 30 stycznia.

W poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną decyzje co do tego, czy obostrzenia, które są obowiązujące do końca stycznia, będą przedłużone czy w jakiś sposób zmodyfikowane. W środę rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że w czwartek zostanie przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywać od 1 lutego.