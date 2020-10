Co z wyjazdami na Wszystkich Świętych i odwiedzinami cmentarzy? Ministerstwo odpowiada

"Wyjazdy będą stwarzały duże niebezpieczeństwo"

- Być może trzeba będzie ten ruch ograniczyć, ale jeszcze jest przed nami miesiąc i musimy na bieżąco analizować, w jaki sposób do tej kwestii podejść. Te kontakty, gdy przyjeżdżamy do rodziny z daleka, mogą skutkować tym, że oprócz radości z widzenia się z najbliższymi, możemy zostać zakażeni lub my możemy zakazić najbliższych. To jest jeszcze do dyskusji. W tej chwili nie ma żadnych decyzji - powiedział wiceminister zdrowia.