Wzrost cen wyższy niż prognozowano. "Festiwal przerzucania covidowych kosztów"

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 3,3 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,7 procent.

Wzrost jest większy, niż zakładali ekonomiści. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w czerwcu wzrosły w ujęciu rocznym o 2,8 procent, zaś miesiąc do miesiąca wzrosły o 0,2 procent.

Z danych GUS wynika, że najmocniej, bo 5,8 procent w porównaniu do ubiegłego roku, wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych. W porównaniu do miesiąca wcześniej spadły o 0,1 procent.

W porównaniu do maja najmocniej wzrosły ceny paliw - o 5,4 procent. Jednocześnie są jednak niższe o 19,3 procent niż w analogicznym okresie przed rokiem.

"Booooom! Choć to tylko flash…inflacja w czerwcu solidnie rośnie do 3,3%. Inflacja bazowa > 4,0% (nowy rekord za czasów BCI). Festiwal przerzucania 'covidowych' kosztów bezpieczeństwa na konsumenta. A ten chętnie płaci" - wskazali ekonomiści mBanku we wpisie na Twitterze.